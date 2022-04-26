وزارة الداخلية: إتلاف طن من الألغام في مدينة مصراتة

أتلف اليوم الثلاثاء جهاز المباحث الجنائية طن من الألغام ومخلفات الحرب في مدينة مصراتة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه تولى إتلاف مخلفات الحرب قسم المتفجرات بفرع المنطقة الوسطى بالتعاون مع إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية.

وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الإتلاف جرت في منطقة الكراريم بمدينة مصراتة لتوافر شروط السلامة لإتمام عملية التخلص من هذه الكمية بشكل آمن بدرجة 100%.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الكمية الضخمة جرى تجميعها خلال عمليات المسح التي قام بها المختصين في الجهاز الأيام القليلة الماضية في كل من مقار الكلية الجوية والشركة الليبية للحديد والصلب مصراته.