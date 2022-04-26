التجارة والتنمية جالو يشرع في توزيع السيولة النقدية بسقف 1,000 دينار

حددت إدارة مصرف التجارة والتنمية جالو سقف السحب أمام الزبائن بـ 1,000 دينار نقدا حيث تشمل عمليات السحب الحسابات المقيدة بالفرع كافة، من حساب جارٍ وغيره.

وأضاف مراسل “218” بالمدينة أن المبلغ المحدد من قبل إدارة المصرف بالضعف جاء دعمًا للقوة الشرائية بعد أن شرعت في مطلع شهر رمضان في توزيع السيولة بقيمة 500 دينار.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه المصارف التجارية العاملة تدفقًا نقديًا عبر إمدادات متواصلة من إدارة النقد بمصرف ليبيا المركزي في كامل أنحاء البلاد، بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك.

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