المنصوري: الدبيبة وعدنا بطباعة الدستور

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، أن اجتماع أعضاء الهيئة مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة جاء بناء على طلب من لجنة التواصل والتوعية والتثقيف المنبثقة عن الهيئة.

وأضاف «المنصوري»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن الاجتماع جاء أيضا من خلاله حاجتنا لدعم الحكومة تنفيذا لما ورد في الإعلان الدستوري.

وتابع، عرضنا على رئيس الحكومة برامجنا في الداخل والخارج، وبينا أن المسار التأسيسي للدستور هو الحل الوحيد للخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية وصولا إلى مرحلة الاستقرار السياسي الدائم.

واستكمل أكدنا أن الدستور حاصل على موافقة غالبية الأعضاء، وحاز كذاك على 8 أحكام قضائية تحصنه من عبث أي جهة كانت، مشيرا إلى أن ما يقوم به مجلس النواب لغرض إنهاء المسار التأسيسي لبقاء المراحل الانتقالية أطول فترة، مع اختلاف مسمياتها.

واستطرد، أن رئيس الحكومة وعد بالوفاء واعتماد البرامج التي ستقدمها لجنتا التواصل الدستوري والتوعية والتثقيف بالهيئة وإطلاق قاطرة الدستور، واعتباره قاعدة دستورية تتم على أساسها الانتخابات لمرة واحدة إلى حين استقرار البلاد.

وشدد على أن تبنّي أشخاص من خارج الإطار الدستوري لقاعدة دستورية، يعد عملا غير قانوني وغير إنساني، لأنه لم يحترم رأي الشعب وإرادته، مضيفا أن كل الاجتماعات التي تجري الآن داخل البلاد وخارجها تحت أي مسمى، فاقدة للشرعية، والغرض منها إطالة عمر المراحل الانتقالية.

واختتم بقوله، رئيس الحكومة كان متفهّما ووعد بطباعة الدستور وإطلاق قاطرة الدستور عبر كل المؤسسات ولجنة التثقيف والإعلام.