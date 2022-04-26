ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 April, 2022

قال رئيس حزب “الوطن” الليبي، عبد الحكيم بلحاج، إن تركيا لم تُقصِ أي طرف ليبي من التواصل معها، مشددا على دور أنقرة الإيجابي في بلاده.

وقال بلحاج،في حوار مع وكالة الأناضول التركية ،إن “تركيا تلتزم مع ليبيا باتفاقيات أمنية واقتصادية، والواقع اليوم يقول إنها حققت توازنا في المشهد العسكري بالبلاد”.

وأضاف أن “هناك فوائد اقتصادية تتحصل عليها ليبيا كنتيجة لحالة الانفتاح على تركيا، والتي لم تستثنِ أي أطراف ليبية من التواصل معها”.

وأوضح أن “ثمة فرص كبيرة ومؤشرات للتعاون الاقتصادي بين مؤسسات وجهات بالمنطقة الشرقية مع تركيا، بعد سنوات من العداء المعلن، الذي لم يقطع نهائيا قنوات الاتصال بينهم”.

وتابع: “هذا تأكيد أن التنمية والتعاون (يعتبران) الصيغة الأفضل في التعامل مع هذه الدول”.