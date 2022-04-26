عون يناقش امكانية العمل على تحييد قطاع النفط عن الصراعات والتجاذبات السياسية

ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون في ديوان الوزارة رئيسَ ما يعرف بـ” المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا “، ونائبه، ورئيس ما يعرف بـ”الهيئة العليا للنقابات والاتحادات والروابط بمجلس الحكماء والأعيان”، والمقرر العام لمجلس حكماء وأعيان ليبيا، بالإضافة لرئيس الاتحاد الليبي العام لروابط الشهداء والمفقودين

ورئيس النقابة العامة للمتقاعدين.

وعقد الاجتماع بحضور المديرين العامين ومديري الإدارات بالوزارة حيث تم تناول العديد من المواضيع الهامة منها مناقشة وضع الإغلاقات ومعالجتها بعيدًا عن الابتزاز والمساومة ودور وأهمية وزارة النفط والغاز في الرقابة والإشراف على قطاع النفط والغاز.

وتطرق الاجتماع لضرورة العمل والتقيد بالقوانين المنظمة لقطاع النفط والغاز والعمل على تحييد القطاع عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة، ورفض التدخلات الأجنبية في سير العمل بقطاع النفط والغاز والحفاظ على السيادة الوطنية.

وفي الختام أشاد وزير النفط والغاز بجهود هذه الكيانات والتجمعات التي تهدف إلى استقرار ولم شمل ليبيا.

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