التاجوري: السياسات الاقتصادية المتسرعة من حكومة الدبيبة لا ينتظر منها إحداث أي فارق في أزمة ارتفاع الأسعار

أرجع الخبير الاقتصادي عمران التاجوري، أسباب عدم انضباط الأسعار في ليبيا إلى أمورٍ تُضاف للأزمة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، ومنها غياب الدولة والأجهزة الرقابية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار أكثر من مرة خلال عام، وتباين هذه الأسعار من منطقة إلى أخرى.

التاجوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف أن ما وصفها بـ “السياسات الاقتصادية المتسرعة والخجولة وغير المدروسة بعناية من الحكومة”، لا ينتظر منها إحداث أي فارق في هذه الأزمة، وتركت السوق للمضاربين، فيما تبرر ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، في إشارة إلى حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.