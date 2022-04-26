وزيرة الشؤون الاجتماعية تصدر 3794 صكا ماليا للأسر النازحة والمهجرة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، عن إصدار 3794 صكا ماليا للأسر النازحة والمهجرة، وذلك بعد تدقيقها من مصلحة الأحوال المدنية، فيما نوه وكيل الوزارة إلى أن هذه القيمة قد تصل غدا إلى حساباتهم المصرفية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الكيلاني ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع ورئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ صرف مخصصات النازحين والمهجرين، فرج مجاهد، لتوضيح مستجدات صرف علاوة الأبناء ومنحة النازحين والمهجرين.

المستفيدون من منحة الزوجة والأبناء

وقالت الكيلاني إن وازرة الشؤون الاجتماعية عكفت خلال شهر رمضان في عمل دؤوب من أجل إتمام إجراءات ملحق للأسر التي لم تصرف لها منحة الأولاد والتي سبق وأدخلت بياناتها عبر منصة مشروع منحة الزوجة والأولاد عن فترة الستة أشهر التي قامت الوزارة بإحالتها مسبقا وذلك بقيمة إجمالية 52 مليون و296 ألف و500 دينار، مؤكدة إحالتها إلى المصارف أمس الإثنين.

وذكرت الكيلاني أن عدد الأسر المستفيدة منها بلغ 66 ألف و412 أسرة، وكذلك عدد الأولاد المستفيدين من هذه المنحة 33 ألف و737 طفل.

أما فيما يخص المهجرين والنازحين، فأكدت الكيلاني إتمام المرحلة الأولى من إرسال الصكوك المالية للمصارف لمستحقيها وجاري العمل على صرف بقية الدفعات تباعا، مشيدة بجهود الذين ساهموا في انجاح هذا العمل من مختلف الجهات.

مخصصات النازحين والمهجرين

وأضاف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع ورئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ صرف مخصصات النازحين والمهجرين، فرج مجاهد، أن الوزيرة وفاء الكيلاني أصدرت القرار رقم (78) لسنة 2022 بشأن دراسة ملفات النازحين والمهجرين وتقديم الحلول اللازمة لها، مؤكدا أن لجنته قامت بدراسة الملفات المحالة إليه.

وذكر مجاهد أن عدد المسجلين بالقوائم من النازحين والمهجرين من المنطقة الجنوبية بلغ 4 آلاف و701 أسر، ومن المنطقة الشرقية حوالي 6 آلاف و726 أسرة نازحة ومهجرة, مؤكدة أن لجنته أحالت هذه القوائم إلى مصلحة الأحوال المدنية للتحقق من صحتها والتدقيق في الأرقام الوطنية وارقام القيود لهذه الأسر المهجرة.

وأضاف مجاهد أن اللجنة قامت أيضا بفرز هذه القوائم والتحقيق فيها وإحالتها إلى القسم المالي للصرف، مؤكدا أنه «تم فعليا إصدار الصكوك لـ 3794 أسرة من المهجرين والنازحين قد تصل اليوم أو غدا غلى مصارفهم للاستفادة منها».