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المركزي يرسل شحنة سيولة بقيمة 38 مليون دينار إلى مدينة غريان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إرسال شحنة سيولة إلى قسمإاصدار مدينة غريان بقيمة 38 مليون دينار، وذلك لتوزيعها على فروع المصارف التجارية.

وأكد المركزي استمراره في إرسال مثل هذه الشحنات إلى كافة فروع المصارف في البلاد، وفقا لخطته المتبعة لتوزيع السيولة.

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قناة ليبيا

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