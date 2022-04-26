الفقيه يحمّل الدول الكبرى المتدخلة في ليبيا المسؤولية عما تشهده الساحة السياسة من إرباك متواصل

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه إن حديث رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا لبعض الصحف البريطانية هدف إلى شرح حقيقة الموقف على الأرض، وليس مغازلة للجانب البريطاني أو الأميركي كما ردد البعض.

الفقيه وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف: “نحن جزء من العالم، ولا بد من إيضاح الصورة الحقيقية حول القضايا شديدة التعقيد كالهجرة غير المشروعة، وطرح الرؤى الجدية لحلها، وكذلك إيضاح مسببات إغلاق النفط وإهدار عوائده لصالح فئة ضيقة”.

ولفت إلى أن هذا التوضيح قد يسهم في دفع بعض الدول التي اتخذت موقفًا خاطئًا بعدم الاعتراف بشرعية حكومته لتصحيح مواقفها، خصوصًا الدول التي لا تستهدف إطالة أمد الأزمة الليبية.

وحمّل الفقيه الدول الكبرى المتدخلة في ليبيا المسؤولية عما تشهده الساحة السياسة من إرباك متواصل سعيًا لتحقيق مصالحهم دون أي مراعاة للمصلحة الليبية، متسائلاً: “هل الاعتراف الدولي بالحكومة مرهون بقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين أوضاعهم وصيانة ثروات البلاد والتمهيد لإجراء الانتخابات، أم مرهون بحجم ما يمكن أن تقدمه من خدمات لتلك الدول؟”.

ورأى الفقيه أن استقبال أي دولة لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بصفته الشخصية أمر يعود لها، أما استقباله بصفته ممثلًا للشعب والحكومة الليبية، فهذا يعد إجراءً غير صحيح لعدم امتلاكه وحكومته أي شرعية.

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