إذاعة موزاييك: زيارة عبد الحميد الدبيبة إلى تونس لا تزال قيد “التنسيق”

أفادت إذاعة موزاييك نقلا عن مصدر رسمي في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس أن زيارة عبد الحميد الدبيبة إلى تونس لا تزال قيد “التنسيق” مع الجانب التونسي.

وأوضحت الإذاعة التونسية، في نشرة الأخبار، رصدتها «الساعة 24»، أن ذلك التوضيح الرسمي يأتي ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول اعتزام الدبيبة ووفد حكومي وأمني اليوم الثلاثاء القيام بزيارة إلى تونس، لفترة تمتد لأسبوع كامل.

وأوضحت الإذاعة، أنها تواصلت مع وزارة الخارجية التونسية، ولكن الأخيرة امتنعت عن التعليق على الموضوع.

وختمت نشرة الأخبار التونسية، مبينة أن عبد الحميد الدبيبة كان قد زار مؤخرًا الجزائر ، والتقى خلالها الرئيس عبد المجيد تبون، فيما تداولت وسائل إعلام أخبارًا عن طلب رسمي من السلطات التونسية لرئيس الحكومة المزكى من قبل البرلمان فتحي باشاغا بمغادرة التراب التونسي، وهو ما نفته حكومة الأخير، ولم يصدر أي تعليق من السلطات التونسية حول المسألة.