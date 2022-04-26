الحداد يلتقي أعضاء المنطقة الغربية في لجنة 5+5

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق محمد الحداد اجتماعا مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، بمكتب رئاسة الأركان العامة بطرابلس.

ووفق بيان صدر عن رئاسة الأركان، فإن الاجتماع ناقش المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية.

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