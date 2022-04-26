شاهد في «اقتصاد بلس»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر

عرضت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «wtv»، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأخبار المحلية، ومنها تطورات إغلاقات حقول وموانئ نفطية، وقيمة سقف السحب الذي حددته المصارف قبل أيام من عيد الفطر المبارك، وجولة في الأسعار بالأسواق الليبية.

وأشار البرنامج إلى أن المصارف التجارية رفعت سقف السحب مع قرب عيد الفطر المبارك، حيث حددت إدارة المصرف التجاري في سبها سقف السحب اليومي لعملائها بألفي دينار للشخص، فيما أتاحت إدارة مصرف «الجمهورية» أمام المواطنين إمكانية سحب ثلاثة آلاف دينار.

وفي المنطقة الغربية رفع مصرف الصحارى سقف السحب اليومي إلى 1500 دينار لكل شخص، ويمكن لعملاء مصرف الوحدة سحب ألفي دينار في اليوم، فيما تواصل المصارف توفير السيولة اللازمة خلال اليومين المقبلين.

– وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

– «المركزي» يغير مواعيد عمل المصارف خلال الأسبوع الجاري

والأحد، أعلن مصرف ليبيا المركزي تغيير ساعات العمل بالمصارف، خلال الأسبوع الجاري، الذي يسبق عطلة عيد الفطر المبارك، على أن تبدأ المصارف في استقبال الجمهور من العاشرة والنصف صباحًا إلى الثالثة والنصف مساءً، وذلك بدءاً من الأحد 24 أبريل إلى الخميس 28 أبريل، بينما يكون العمل يوم السبت 30 أبريل من العاشرة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا.

كما أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، مساء الأحد، «أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام»، وذلك بنهاية اجتماع الوزير محمد عون مع لجنة معالجة الإقفالات المشكلة بالقرار رقم (42) لسنة 2022، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».