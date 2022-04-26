اليعقوبي: الدبيبة متشبث بالسلطة وسارق أموال الليبيين

هاجمت عضو ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب، السيدة اليعقوبي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، عبر حسابها على تويتر في سلسلة تغريدات.

حيث قالت: إعادة الأمانة إلى الشعب الليبي هي الحل الوحيد والانتخابات سعينا إليها بكل قوة إلى أن عرقلها المتشبث بالسلطة وسارق أموال الليبيين وموقد فتيل الحرب وهو الذي وأد حلم أكثر من 2 مليون ليبي في ممارسة حقهم الشرعي وهو الانتخابات.

وأضافت أن الدبيبة يبيع لنا الوهم كعادته بدعم تيار الإسلام السياسي كاملاً ويزعم بأن الانتخابات سوف تكون في شهر يوليو، مردفة: فليخرج الصادق الغرياني الرئيس الفعلي أو الناطق الرسمي لحكومة الدبيبة ويعلن أحدهما يوم الانتخاب لديهم 31 يوم في شهر يوليو فليختاروا لنا يوم لم يتبق إلا شهران على مزاعمهم.

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