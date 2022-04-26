تركيا حققت توازنًا في المشهد العسكري وعدت بعد دعوات من أطراف عدة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

قال رئيس حزب الوطن – زعيم الجماعة الليبية المقاتلة المصنفة تنظيما إرهابيا – عبدالحكيم بلحاج إن تركيا حققت توازنا في المشهد العسكري بالبلاد.

وأضاف بلحاج – في تصريحات لوكالة الأناضول التركية – أن تركيا تلتزم مع ليبيا باتفاقيات أمنية واقتصادية.

وأوضح أن هناك فوائد اقتصادية تتحصل عليها ليبيا كنتيجة لحالة الانفتاح على تركيا. والتي لم تستثنِ أي أطراف ليبية من التواصل معها.

وأفاد بلحاج. أن تركيا لم تُقصِ أي طرف ليبي من التواصل معها، مشددا على دور أنقرة الإيجابي في ليبيا.

وتابع بلحاج: “عدت لطرابلس تلبية لدعوات متكررة من كافة الأطراف والقوى الوطنية داخل العاصمة ومناطق أخرى”.

وأكد بالقول :”لن أتوانى عن المشاركة في جهود منع الاقتتال بين الليبيين. وأدعو الجميع أن يكون الحوار السبيل الوحيد للعبور للمرحلة القادمة وإجراء انتخابات نزيهة بقوانين عادلة وتوافقية.

وذكر أن قادة المليشيات المسلحة والأجهزة الأمنية في طرابلس. جميعهم ملتزمين بحماية العملية السياسية وألا يتورطوا في حرب تهدد الليبيين وتنهي فرص إنقاذ البلاد.

وأضاف بلحاج أن الانقسام الحادث بين المليشيات المسلحة في طرابلس. يحتاج إلى شخصية توافقية تكون قادرة على قيادة الحوار بينها. من أجل حماية طرابلس ومنع انزلاقها للفوضى أو الحرب.