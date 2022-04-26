الفارسي: مطالب أعيان الهلال النفطي برحيل الدبيبة وتسلم باشاغا صعبة التحقيق على أرض الواقع

قال أستاذ العلوم السياسية يوسف الفارسي، إن مطالب أعيان الهلال النفطي برحيل رئيس حكومة تصريف الأعمال منتهية الولايةعبد الحميد الدبيبة وتسلم رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا مهامه في طرابلس، وغيرها من الشروط قبل تشغيل حقول النفط موضوعية، رغم صعوبة تحقيقها على أرض الواقع.

الفارسي وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” ، أشار إلى أن الدبيبة ما زال يسيطر بشكل كامل على المصرف المركزي والمؤسسة المصرفية في طرابلس، إضافة إلى أنه متمسك بالسلطة ومستميت في ذلك.