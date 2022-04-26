حمودة: الدبيبة سيزور تونس قريبا بوفد كبير 

علق المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة، على تأجيل زيارة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس، قائلا: «ما زالت الزيارة طور التنسيق، وسيحدد موعد قريب لها».

وأضاف «حمودة»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن حجم الوفد المصاحب للدبيبة كبير، إذ يضم مسؤولين عن الملفات الاقتصادية والأمنية في الحكومة، وهو أمر طبيعي نظرا إلى حجم الملفات المشتركة وعمق العلاقة بين البلدين.

وتابع، أن إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس خطوة مهمة تأتي في إطار حرص الحكومة على استعادة دور ليبيا الدولي ورفع التمثيل الدبلوماسي للدول الصديقة والفاعلة كافة وإعادة فتح مقراتها في العاصمة طرابلس.