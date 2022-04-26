الدبيبة يشدد على طباعة مسودة الدستور وتوزيعها على الليبيين

العنوان – طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة لابد من طباعة هذه مسودة الدستور وتوزيعها على أبناء الشعب الليبي لقراءتها والإطلاع عليها.

وأضاف الدبيبة خلال اجتماعه مع لجنتي التواصل والتوعية والتثقيف بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور :”أنا على يقين أن أغلب الليبيين لم يقرؤا هذا الدستور حتى المعارضين عليه”.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة التكثيف الإعلامي من خلال إقامة الورش والندوات واللقاءات المرئية لتوضيح كافة التفاصيل الفنية والمواد الخلافية.

وأكد الدبيبة أن الحكومة ستكون داعمة لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات، ويظل الدستور مطلبًا لكل الليبيين واستحقاقًا وطنيًا لابد من إنجازه.

وقدم رئيس لجنة التواصل السياسي ضو المنصوري ، موجزًا حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة وحتى يوليو 2017 عند إعداد المشروع والخطوات المتخذة بعد إصدار قانون مجلس النواب رقم 6 بشأن الاستفتاء على الدستور.

وعرض المنصوري، الصعوبات التي تواجهها اللجان الفنية المشكلة بالهيئة والتي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها.