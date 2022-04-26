اليعقوبي: الدبيبة يبيع لنا الوهم كعادته بزعم أن الانتخابات ستكون في شهر يونيو

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي إن رد الأمانة إلى الشعب الليبي هي الحل الوحيد.

اليعقوبي أشارت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه تم السعي للانتخابات بكل قوة، إلى أن عرقلها من وصفته بـ”المتشبث بالسلطة وسارق أموال الليبيين وموقد فتيل الحرب والفاشل الدبيبة”، معتبرةً بأن الأخير وأد حلم أكثر من 2 مليون ليبي في ممارسة حقهم الشرعي وهو الانتخابات. حسب قولها.

وتابعت: “الدبيبة يبيع لنا الوهم كعادته بدعم التيار الإسلامي كاملًا، ويزعم أن الانتخابات سوف تكون في شهر يونيو، فليخرج الصادق الغرياني الرئيس الفعلي أو الناطق الرسمي للحكومة الدبيبة ويعلن أحدهما يوم الانتخاب لديهم 31 يومًا في شهر يوليو فليختاروا لنا يومًا، لم يبق إلا شهران على مزاعمه”.

كما أضافت: “ها هو الدبيبة يتراجع اليوم عن الانتخابات معلنًا خطة تنمية كاذبة للسنوات القادمة دون أي اعتبار للشعب، مع علمنا وتجربتنا بعدم التزامه بتعهداته (مش غريب) وبمرأى ومسمع من الليبيين والمجتمع الدولي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية