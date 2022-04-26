ليبيا الان

محلي تاورغاء: نظمنا إفطاراً جماعياً بمناسبة ذكرى توقيع ميثاق الصلح مع مصراتة

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد عضو المجلس المحلي تاورغاء عبد النبي أبوعرابة، أن “المجلس المحلي تاورغاء نظم إفطارا جماعيا؛ بمناسبة ذكرى توقيع ميثاق الصلح بين تاورغاء و مصراتة”.

وقال أبوعرابة، في تصريح لشبكة الرائد الإعلامية؛  إن “الإفطار الجماعي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب عن مدينة مصراتة وأعضاء المجلس البلدي، ورجال المصالحة َوأعيان ومشائخ من المدينتين”.

وتابع أن “الإفطار الجماعي الهدف منه تجسيد اللحمة الوطنية، في البلاد”.

وختم موضحًا أن “اتفاق المصالحة والصلح حدث في رمضان وهو يمثل مشروع المصالحة التي يريدها كل الليبيين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك