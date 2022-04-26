محلي تاورغاء: نظمنا إفطاراً جماعياً بمناسبة ذكرى توقيع ميثاق الصلح مع مصراتة

أكد عضو المجلس المحلي تاورغاء عبد النبي أبوعرابة، أن “المجلس المحلي تاورغاء نظم إفطارا جماعيا؛ بمناسبة ذكرى توقيع ميثاق الصلح بين تاورغاء و مصراتة”.

وقال أبوعرابة، في تصريح لشبكة الرائد الإعلامية؛ إن “الإفطار الجماعي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب عن مدينة مصراتة وأعضاء المجلس البلدي، ورجال المصالحة َوأعيان ومشائخ من المدينتين”.

وتابع أن “الإفطار الجماعي الهدف منه تجسيد اللحمة الوطنية، في البلاد”.

وختم موضحًا أن “اتفاق المصالحة والصلح حدث في رمضان وهو يمثل مشروع المصالحة التي يريدها كل الليبيين”.