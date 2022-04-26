أفريكا ريبورت: يمكن إعادة فتح حقول النفط الليبية الأيام القادمة

أكد موقع أفريكا ريبورت أنه يمكن إعادة فتح حقول النفط الليبية الأيام القادمة، بعد أكثر من أسبوع من الاحتجاجات في منطقة “الهلال النفطي”، والتي خفضت الإنتاج إلى النصف تقريبا.

وكان وزير النفط في حكومة الوحدة، محمد عون، قد صرح في وقت سابق لـ بلومبرغ الأمريكية أن “الحقول المغلقة قد يعاد فتحها في غضون أيام”.

وفي سياق متصل؛ كانت وزارة النفط والغاز قد ذكرت في بيان على فيسبوك نهاية الأسبوع الماضي، أن “أعضاء اللجنة بصدد التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي أزمة الإغلاق المتكرر خلال الآونة الأخيرة”.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من المواطنين كانوا قد أعلنوا وقف إنتاج حقول النفط في 17 أبريل الماضي حتى يقوم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة حديثا برئاسة فتحي باشاغا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن عدة مواقع في مصفاة الزاوية تضررت بسبب الإقفالات، قائلة إنه لا يزال يعرض حياة العمال للخطر ويهدد سلامة العملية وسلامة الأصول والمنشآت.

وأشار “عون” إلى أن البلاد تخسر 60 مليون دولار يوميا من إغلاق الحقول النفطية والموانئ ، أي ما يعادل 500 ألف برميل ، بحسب وكالة الأناضول.

وفي بيان صادر عن السفارة الأمريكية، حث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند البنك المركزي في البلاد على حماية عائدات النفط من الاختلاس من خلال ترتيب يهدف إلى نزع الطابع السياسي عن إدارة عائدات النفط في البلاد.