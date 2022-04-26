لنقي: الدول المتدخلة في الشأن الليبي قد تفرض إدارة دولية لموارد الثروة تحت ذريعة التخوف من تبديدها

ليبيا – رأت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي أن كلا الطرفين فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة، جددا مناشدة الأطراف الدولية والإقليمية، أملاً في الحصول على دعمها، منوهةً إلى أن أي حكومة لا بد أن تستمد دعمها وشرعيتها من الشعب فقط كي تتمكن الحكم.

لنقي حذرت في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء من النظر للأمر بشكل جزئي، واعتباره صراعًا على السلطة يقوم فيه المتصارعان بقطع الوعود بتقديم المزيد من الخدمات أو التنازلات للدول الغربية، لدعم أي منهما في مواجهة خصمه.

وأضافت: “إن الخطورة تكمن في النتائج، وأن أيًا منهما لن يحصل على صك الشرعية الموعود لحكومته كما يتصور ومؤيدوه، بل العكس تمامًا، فالدول المتداخلة في الشأن الليبي ستعمل على استدامة الصراع بين باشاآغا والدبيبة لتقديم آخر ما يملكان بجعبتهما”.

ولا تستبعد لنقي أن تسارع تلك الدول في ظل هذا المناخ بالتمهيد لإعلان خططها الخاصة بفرض إدارة دولية لموارد الثروة الليبية، تحت ذريعة التخوف من تبديدها جراء هذا الانقسام أو توجيهها لتغذية الصراع.

ورأت لنقي أن فرض هذا النوع من الإدارة أو الوصاية الدولية على موارد البلاد لن تتوفر له الشرعية الدولية بصدوره عن مجلس الأمن، وإنما الأغلب سيكون فرض أمر واقع، وتحديدًا من قبل دول بعينها يعرف الجميع أنها تقدم بالفعل الكثير من النصائح بشأن إدارة الثروة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية