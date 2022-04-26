الحويج يبحث توريد كمية من القمح عن طريق شركات ومصانع القطاع الخاص

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج مع وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة ورئيس وأعضاء لجنة إيجاد أسواق خارجية بديلة، بحث آلية عمل اللجنة وتنفيذ مهامها والأعمال المنجزة منها وتوريد كمية من القمح ومتابعة التوريدات المنفذة عن طريق الشركات والمصانع بالقطاع الخاص من المواد الخام والسلع الأساسية وحلحلة العقبات في ظل الأزمة السياسية العالمية.

وأكد الحويج على ضرورة تنفيذ القرارات الحكومية بشأن استيراد كمية من دقيق المخابز عبر القطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص وإيجاد الأسواق البديلة لاستقرار السوق داخليا ودعم المنتج المحلي.

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