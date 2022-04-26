حكومة الدبيبة تبحث إمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية في الطاقات المتجددة والنظيفة

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية محمد الحويج مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، لبحث عدد من المشروعات والخطط التنموية منها تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة.

وحسب بيان لوزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، فقد التقى وزير الاقتصاد والتجارة مع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، لاستعراض الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

وناقش اللقاء إمكانية تفعيل صندوق موازنة الأسعار والعمل على وضع برنامج لإصلاح الدعم السلعي بما يتوافق والأوضاع المحلية والدولية، إضافة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وفق خطة التحول الرقمي.

كما بحث الطرفان الخارطة الاستثمارية بخطة التنمية لحكومة الوحدة الوطنية لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة وتسخير الموارد الطبيعية بكافة المناطق لتحقيق التنمية المكانية.

كما تم طرح مقترح تخصيص موقع تابع لوزارة الاقتصاد والتجارة لإنشاء مكتبة مركزية للعلوم الاقتصادية تسهم في نقل المعرفة بالقطاع توفير الأبحاث والدراسات بمجالات الاقتصاد والاستثمار وخلق تواصل بين الباحثين والمهتمين.