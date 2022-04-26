لنقي: هناك مساعي لفرض إدارة دولية على موارد الثروة الليبية

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، إن الدول المتدخلة في الشأن الليبي، ستسعى لفرض إدارة دولية لموارد الثروة الليبية.

وأضافت «لنقي»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن تلك الدول ستعمل على استدامة الصراع بين باشاغا والدبيبة لتقديم آخر ما يملكان بجعبتهما، في ظل مساعيهما للحصول على تأييد أطراف دولية وإقليمية للحصول على الدعم.

وأوضحت أن فرض إدارة دولية لموارد الثروة الليبية، سيكون تحت ذريعة التخوف من تبديدها جراء الانقسام أو توجيهها لتغذية الصراع.

وتابعت، أن فرض هذا النوع من الإدارة أو الوصاية الدولية على موارد البلاد، سيكون فرض أمر واقع، وتحديدًا من قبل دول بعينها يعرف الجميع أنها تقدم بالفعل الكثير من النصائح بشأن إدارة الثروة الليبية.