توزيع سيارات على ذوي الإعاقة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

كلّف صندوق التضامن الاجتماعي مدراء المكاتب الخدمية التابعة له في اللجنة الفرعية لتوزيع السيارات للأشخاص ذوي اﻹعاقة.

ودعا الصندوق اليوم الثلاثاء مدراء المكاتب بالتواصل مع رئيس اللجنة الفرعية للتنسيق.

وتستهدف عملية توزيع السيارات العديد من الفئات من ذوي الإعاقة. وهي فئة الصم وذوي الإعاقة الحركية “الشلل النصفي” و”الشلل النصفي الطولي”، وكذلك ذوي الإعاقة “مبتوري الأطراف”.

ووفقا للتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لتوزيع السيارات للأشخاص ذوي اﻹعاقة. فإن تسليم الملفات لقسم شؤون ذوي اﻹعاقة في الرويسات” يكون خلال الفترة الصباحية حتى يوم الخميس القادم.

وأوضح صندوق التضامن الاجتماعي أن المستندات المطلوبة هي، ملف شخصي وصورتين شخصيتين وشهادة ميلاد الكرتونية وصورة من بطاقة إثبات للإعاقة بشرط أن تكون صادرة من الفرع. وكذلك صورة من رخصة القيادة سارية المفعول، وصورة من الإثبات الشخصي.