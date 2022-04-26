الفقيه: استقبال أي دولة للدبيبة كممثل لليبيين إجراء غير صحيح

رأى عضو مجلس النواب، سليمان الفقيه، أن استقبال أي دولة لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بصفته ممثلاً للشعب والحكومة الليبية إجراء غير صحيح لعدم امتلاكه أي شرعية.

وأضاف الفقيه، في تصريحات صحفية، أن حديث رئيس الحكومة فتحي باشاغا للصحف البريطانية عن إمكانية تعويض ليبيا النفط الروسي، هدفه شرح حقيقة الموقف، وليس مغازلة للجانب البريطاني أو الأميركي.

وتابع، نحن جزء من العالم، ولابد من إيضاح الصورة الحقيقية حول القضايا شديدة التعقيد كالهجرة غير المشروعة، وطرح الرؤى الجدية لحلها.

وأوضح تصريحات باشاغا هدفها إيضاح مسببات إغلاق النفط وإهدار عوائده لصالح فئة ضيقة، مشيرا إلى أن هذا التوضيح قد يُسهم في دفع بعض الدول التي اتخذت موقفًا خاطئًا بعدم الاعتراف بشرعية حكومته لتصحيح مواقفها، خصوصًا الدول التي لا تستهدف إطالة أمد الأزمة الليبية.

وحمل الدول الكبرى المتداخلة في ليبيا مسؤولية عما تشهده الساحة السياسة من إرباك متواصل سعيًا لتحقيق مصالحهم دون أي مراعاة للمصلحة الليبية.

وتساءل قائلا، “هل الاعتراف الدولي بالحكومة مرهون بقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين أوضاعهم وصيانة ثروات البلاد والتمهيد لإجراء الانتخابات، أم مرهون بحجم ما يمكن أن تقدمه من خدمات لتلك الدول؟”.