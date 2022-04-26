صنع الله يطالب شركة التموين بانتهاج سياسة ترشيد الاستهلاك

طالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية بضرورة «إجراء الشركة مصادقة للديون لضمان تسديد الفواتير في وقتها المحدد، إضافة إلى انتهاج سياسة ترشيد الاستهلاك، مع مراعاة المحافظة والالتزام بتقديم مستوى خدمات تموينية بمواصفات صحية قياسية للعاملين بالقطاع» وفق المؤسسة.

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله ، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي في العاصمة طرابلس مع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، فتحي البنداق.

وعن هذا اللقاء ، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع خُصِّص لاستعراض نشاط الشركة العام وأعمالها المتعلقة بتوفير المتطلبات التموينية للعاملين بقطاع النفط خلال شهر رمضان.

كما أضاف منشور المؤسسة أن رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، فتحي البنداق، قد أكد خلال الاجتماع أن الشركة تمكنت من توفير متطلبات شهر رمضان لكافة العاملين بقطاع النفط، وتعمل على تعزيز جهودها المبذولة لوضع استراتيجية مدروسة بدقة تسهم في إنعاش الشركة.

مشيرة إلى أن صنع الله أكد من جانبه، دعم المؤسسة للعاملين بالشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية، كما أشاد بجهودهم المبذولة طيلة شهر رمضان وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات من خلال توفير المتطلبات التموينية للعاملين بالقطاع، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

كما أكد رئيس الوطنية للنفط، على دعم المؤسسة «التام واللامحدود» للشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية «للخروج من التعثر الذي تمر به»، وفق المؤسسة.