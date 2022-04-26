رغم المناشدات المحلية والدولية.. استمرار التكتم على مصير علي الريفاوي

يستمر احتجاز مراسل قنوات “218” علي الريفاوي، والذي يدخل يومه الثاني والثلاثين، دون أي معلومات عن مصيره أو أي تفاصيل من قبل جهاز الأمن الداخلي، الجهة المسؤولة عن تغييب الريفاوي في السادس والعشرين من مارس الفائت.

ويستمر احتجاز الريفاوي بالرغم من مناشدات العديد من المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية الليبية، والتي استنكرت احتجاز الريفاوي وعدته انتهاكًا لحرية الصحافة والتعبير.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أدانت، في بيان لها، الاثنين، استمرار احتجاز الريفاوي، وحملت جهاز الأمن الداخلي مسؤولية سلامة الريفاوي، واصفةً ما جرى بأنه محاولة للضغط على قنوات 218 لتغيير سياستها التحريرية.

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