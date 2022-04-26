الحويج يجتمع بمراقبي الاقتصاد بمنطقة الجفارة ويشدد على دورهم في حماية المستهلك

شدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال، محمد الحويج، خلال اجتماعه بمقر الوزارة مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بمنطقة الجفارة الكبرى على أهمية تفعيل دور المراقبات في تعزيز حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وتكليف فرق تتولى متابعة السوق المحلي وانسياب السلع والوقوف على مستوى الخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وجاء الاجتماع في إطار متابعة سير العمل بالمراقبات والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه عملها بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد.

ووجه الحويج خلال الاجتماع بوضع آلية لحصر المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة بالمنطقة بهدف توفير الدعم اللازم لها وتنظيمها.

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