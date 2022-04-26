القطراني لرئيس الحكومة: رئاسة مجلس الوزراء ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالوزارات

أجرى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا زيارة إلى ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي وذلك ضمن جولته التي يقوم بها في شرق البلاد.

وكان في إستقباله نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني والوزراء.

وخلال كلمته أثنى رئيس الحكومة على الدور الذي قام به النواب والوزراء باستلامهم لمقرات اعمالهم وممارسة مهامهم مؤكداً بأن هذه الحكومة ما جاءت إلى تلبية لمطالب الشعب في العيش الكريم والوصول إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال .

وقد تم عقد إجتماع تشاوري نوقشت خلاله الخطط الموضوعة من الوزارات لسير عملها خلال العام الحالي 2022 م بما يتماشى مع احتياجات المواطن وتقديم الخدمات اللازمة له.

ومن جهته أكد نائب رئيس الوزراء علي القطراني على أن رئاسة مجلس الوزراء ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالوزارات والتي من شأنها تقديم الخدمات للمواطن بشكل مباشر.