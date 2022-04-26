عبد العزيز: هناك مرض نفسي انتشر في ليبيا وهو التطاول على القامات والناس المحترمة

قال “محمود عبد العزيز “عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومذيع قناة ” المفتي المعزول الصادق الغرياني “،إن ما حذر منه الغرياني في عام 2013 ما زالت البلاد تعاني منه للآن، وهي فتنة القتل والدماء والاغتيالات. بحسب قوله.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات متلفزة، أن “هناك مرض نفسي انتشر في ليبيا وهو التطاول على القامات والناس المحترمة، لذلك سيجد الفاسدون والقتلة مكانًا في المجتمع، وبالتالي ينفذون مخططاتهم”.

وتابع في تصريحاته: “الحكومة الجديدة الغرض منها إسقاط المؤتمر الوطني، لأنه واضح أنه يتجه لإقرار الدستور والانتخابات وبهدوء،

مضيفآ: كل يومين مشاكل واقتحامات وإغلاق للنفط والآن ذات الشيء، يعرفون أن البلاد ذاهبة للانتخابات والاستقرار، خرجوا بباشاآغا ونفخوا في رأسه وسيعاد نفس الأمر،

مردفآ، أن الليبيين في منازلهم لن يرتاحوا إلا بعد أن ينصبوا عليكم عسكريًا يعيد ليبيا للاستبداد وأن تكونوا مسلمين دون فكر وهوية”.