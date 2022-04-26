اجتماع تشاوري للحكومة الليبية برئاسة باشاغا في بنغازي

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أجرى، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، زيارة إلى ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، وذلك ضمن جولته التي يقوم بها في شرق البلاد.

وكان في استقباله نائبه علي فرج القطراني وعدد من الوزراء من ضمنهم وزير التخطيط والمالية الدكتور أسامة حماد.

وأثنى باشاغا، على الدور الذي قام به النواب والوزراء باستلامهم لمقرات أعمالهم وممارسة مهامهم.

وأكد أن الحكومة، جاءت لتلبية مطالب الشعب في العيش الكريم والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال.

وجرى، خلال الزيارة، عقد اجتماع تشاوري، نوقشت خلاله الخطط الموضوعة من الوزارات، لسير عملها خلال العام الحالي 2022، بما يتماشى مع احتياجات المواطن وتقديم الخدمات اللازمة له.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء علي القطراني، على أن رئاسة مجلس الوزراء، ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالوزارات، والتي من شأنها تقديم الخدمات للمواطن بشكل مباشر.