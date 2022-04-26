صبراتة.. التحفظ على دراجات هوائية بذريعة مضايقة سائقيها للمواطنين

تحفظ قسم البحث الجنائي بمدينة صبراتة على عدد من الدراجات الهوائية بعد أن ضبطها الدوريات الأمنية المكلفة بتأمين المدينة.

وذكرت مديرية صبراتة التي أوردت الخبر أن عملية الضبط جاءت بعد تلقيها العديد من البلاغات بشأن انتشار ظاهرة اقتناء الدراجات الهوائية من قبل المواطنين والتنقل بها بشكل يعيق حركة السير ويزعج المتسوقين أمام المحلات بالمدينة.

وأكدت المديرية أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات رادعة بحق كل من تسول له نفسه، بحسب وصفها، ارتكاب أي فعل يخل بأمن وسلامة المواطنين.

وعبّر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من خطوة المديرية في حين سخر منها البعض الآخر حيث علّقوا بالقول إنها ربما تكون معتمة الزجاج وتتجول دون لوحات معدنية.

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