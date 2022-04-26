أعيان منطقة الهلال النفطي يلتقون باشاغا ويعلنون عن شرطهم لإعادة الإنتاج

التقى رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي.

واشترط الشيوخ والأعيان لإعادة الإنتاج بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي لحين استلام الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وطالب المجتمعون باشاغا بمعالجة القضايا التي أدت إلى قفل النفط، معلنين تفويضهم له بتمثيلهم في كل ما من شأنه تحقيق المطالب العادلة التي يطالبون بها، كما أعربوا عن تحفظهم على الفساد والهدر المستمر للمال العام في غياب توفير الخدمات الأساسية وعرقلة صرف المرتبات للمواطنين خاصة في المنطقة الشرقية.

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