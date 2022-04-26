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باشاغا يجري اتصالات مع مسؤولين كبار في واشنطن

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء إنه تواصل مع كبار المسؤولين في واشنطن، وناقشنا الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب من أجل النهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي.

وأضاف باشاغا، في تغريدة على تويتر، إن ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل.

وسبق أن أكد باشاغا على أن حكومته جاءت لتلبية مطالب الشعب الليبي في العيش الكريم والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال .

وعقد رئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان الثلاثاء اجتماعا تشاوريا في بنغازي مع نائبيه وعدد من الوزراء. ونوقشت خلال الاجتماع الخطط الموضوعة من الوزارات لسير عملها خلال العام الحالي 2022،. بما يتماشى مع احتياجات المواطن وتقديم الخدمات اللازمة له.

 

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اخبار ليبيا 24

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