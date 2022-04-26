باشاغا يجري اتصالات مع مسؤولين كبار في واشنطن

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قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء إنه تواصل مع كبار المسؤولين في واشنطن، وناقشنا الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب من أجل النهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي.

وأضاف باشاغا، في تغريدة على تويتر، إن ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل.

1/2 تواصلت اليوم مع كبار المسؤولين في واشنطن، وناقشنا الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب من أجل النهوض بالاقتصاد وارساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي. #ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل. pic.twitter.com/zhkHTkgd3O — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) April 26, 2022

وسبق أن أكد باشاغا على أن حكومته جاءت لتلبية مطالب الشعب الليبي في العيش الكريم والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال .

وعقد رئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان الثلاثاء اجتماعا تشاوريا في بنغازي مع نائبيه وعدد من الوزراء. ونوقشت خلال الاجتماع الخطط الموضوعة من الوزارات لسير عملها خلال العام الحالي 2022،. بما يتماشى مع احتياجات المواطن وتقديم الخدمات اللازمة له.