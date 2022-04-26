باشاغا يناقش الانتخابات الليبية مع مسؤولين كبار في واشنطن

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تواصل رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، مع مسؤولين كبار في واشنطن، وناقش معهم الجهود المبذولة لإجراء انتخابات ليبية نزيهة وشفافة في الوقت المناسب من أجل النهوض بالاقتصاد وارساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي.

وقال باشاغا، في تغريدة على تويتر، إن ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل.