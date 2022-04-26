تقرير: روسيا تشرك في حربها ضد أوكرانيا عسكريين تدربوا في ليبيا

قالت وكالة المخابرات الرئيسة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات الروسية تحاول إشراك متدربي أكاديمية المدفعية الذين يأتون للتدريب في ليبيا في الحرب مع أوكرانيا، والذين شاركوا في القتال في سوريا والشيشان.

ونقل موقع “إنتر فاكس” الأوكراني عن وكالة المخابرات الأوكرانية قولها إن طلاب أكاديمية ميخائيلوفسكايا للمدفعية العسكرية والواقعة في سانت بطرسبرغ، والذين يتلقون تدريبات في ليبيا، يمكنهم دعم الجيش الروسي في المستقبل القريب، حيث تتخذ قيادة الأكاديمية تدابير لإعادة الطلاب إلى أراضي روسيا؛ تحضيرًا لإشراكهم في عمليات عسكرية ضد أوكرانيا.

وبحسب الوكالة، فإن القيادة العسكرية الروسية تبحث عن عسكريين يوافقون على المشاركة في الحرب على أراضي أوكرانيا، ولهذا فهي تقلل من قواتها المتواجدة على الأراضي السورية مؤخرًا، حيث تم تخفيضها بمقدار 200 وظيفة في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أن القيادة العسكرية الروسية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالعسكريين الذين شاركوا في الأعمال العدائية في سوريا والشيشان.

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