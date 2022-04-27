وزير الخارجية الفرنسي: اتصالاتي بنظيري الإيطالي مستمرة حول ليبيا

أكد جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، أنه لا يزال على اتصال وثيق مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، فيما يخص عدد من الملفات منها تطورات الوضع في ليبيا.

وقال «لودريان»، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر،«ما زلت على اتصال وثيق مع زميلي الإيطالي لويجي دي مايو فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وليبيا والساحل ، نعمل معًا لخدمة الأمن والسيادة الأوروبيين».

وخلال الشهر الجاري أعرب وزير الخارجية الإيطالية “لويجي دي مايو” عن دعم بلاده التسوية السياسية في ليبيا في الوقت الحالي، قائلا في تصريحات له، «إن أولوية بلاده هي تجنب التصعيد العسكري في ليبيا مشددا على أهمية التسوية السياسية للأزمة»، وفق قوله.

فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال إبريل الشهر اثناء استقبال رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون له، أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا عميقة وتاريخية ومتعددة، مشيراً إلى أنه بحث خلال لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الوضع في منطقة الساحل وليبيا.

وفي اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة, جدد لورديان التأكيد على أن البلدين تجمعهما “علاقات تاريخية عميقة وإنسانية متعددة تجمع الشعبين بضفتي المتوسط، كما نواجه تحديات إقليمية في مقدمتها الإرهاب والتعاون الأمني، من أجل استقرار محيطنا الإقليمي المتوسطي والإفريقي وتطور الوضع في منطقة الساحل، مع ضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا”.