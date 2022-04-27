ضبط أحد أكبر مصانع الخمور داخل مزرعة بتاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، ضبط أحد أكبر مصانع الخمور الخمور داخل مزرعة في منطقة تاجوراء، في حملة أمنية واسعة.

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك بمداهمة وكر لتصنيع الخمور داخل مزرعة بمنطقة تاجوراء، من خلال أعضاء مكتب تحريات تاجوراء ومكتب الدوريات التابعين لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

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55 ألف لتر من الخمور

وأضافت أن القوة الأمنية ضبطت 55 ألف لتر من الخمور محلية الصنع، وهو «ما يعتبر من أكبر المصانع التي جرى ضبطها بالمنطقة وبمدينة طرابلس»، حيث اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جانب من المضبوطات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من المضبوطات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من المضبوطات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)