التعاون النفطي بين البلدين.. محور لقاء الدبيبة مع السفير الإيطالي بليبيا

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو؛ سبل تطوير التعاون النفطي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة الثلاثاء مع بوتشينو بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، حيث تم التطرق إلى مناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.

ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما تبعها من تأثيرات على إمدادات الغاز لأوروبا وتهديد موسكو بوقفه في حالة عدم دفع قيمته بالروبل؛ تحاول إيطاليا البحث عن بدائل جديدة للغاز الروسي في أفريقيا، حتى تضمن عدم انقطاع الإمدادات إليها والتخلص من التبعية لروسيا.

وسبق أن صرح وزير النفط والغاز محمد عون لقناة “218” بأن ليبيا تضخ يوميًا 250 مليون قدم مكعب من الغاز إلى إيطاليا إلى ما يعادل 91 مليار قدم مكعب سنويًا، واصفًا الكميات المصدرة إلى إيطاليا عبر الخط الواصل من مليتة إلى جنوب إيطاليا بـ”غير الكبيرة” بالمقارنة مع استهلاك البلد الأوروبي.

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