الصراع السياسي في ليبيا يؤثر سلبا على مجهودات القوات المسلحة في ملاحقة عناصر داعش

أخبار ليبيا 24

قال، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن الصراع السياسي في ليبيا له تأثير سلبي كبير جدًا على مجهودات القوات المسلحة في ملاحقة عناصر داعش في الجنوب الغربي.

وقال المسماري، في تصريحات لصحية الاتحاد الإماراتية، إن القوات المسلحة تمكنت من ملاحقة عناصر داعش بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجودهم في منطقة غدوة، مشيرًا إلى لجوء عدد من العناصر الإرهابية للاختباء في مناطق زراعية بمناطق حدودية أقصى الجنوب الليبي.

وأكد المسماري، أن عملية تعقب الإرهابيين في منطقة الجنوب الغربي مستمرة منذ سنوات، حيث تمكنت القوات المسلحة في يناير 2019 من القضاء على أخطر الإرهابيين وهو عبد المنعم الحسناوي المكنى بـ”أبي طلحة”.

السيطرة على الجنوب الغربي

ولفت اللواء المسماري إلى وجود عدة تنظيمات إرهابية، ولعل أهمها تنظيمي “القاعدة وداعش”. حيث يحاولان السيطرة على المنطقة الجنوبية الغربية باعتبارها حلقة وصل بينهما وبين الجماعات المتطرفة في دول الساحل،. خاصة مالي والنيجر وتشاد ووسط أفريقيا.

وأشار إلى وجود جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تنشط في مجالات تهريب المخدرات أو الأسلحة.

المسماري: الجنوب الغربي بات ملاذا آمنا للإرهابيين

وأوضح المسماري أن منطقة الجنوب الغربي باتت ملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية العابرة للحدود،. وذلك نتيجة تعطل عدد من المشروعات الزراعية في المناطق الواقعة من سبها مرورا بمدينة أوباري وحتى القطرون.

واعتبر أن توقف هذه المشروعات وفرّ البيئة الآمنة للجماعات الإرهابية للاختباء في المناطق التي تحوي مشروعات زراعية.

وأكد اللواء المسماري أن القيادة العامة للقوات المسلحة كلفت وحدات استخباراتية. ووحدات من الأمن الداخلي ووحدات قتالية ومفارز استطلاع، بملاحقة الجماعات الإرهابية.

وخاضت وحدات اللواء 73 مشاة المتمثل بالكتيبة 628 مشاة والسرية العاشرة والكتيبة 11 باللواء طارق بن زياد المعزز والسرية الأولى مشاة أوباري اشتباكات مع عناصر داعش في منطقة غدوة جنوب غرب ليبيا.

وجاءت الاشتباكات بعد رصد وحدات الاستطلاع باللواء تحركات لهذه المجموعات الإرهابية.