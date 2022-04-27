الليبي للثقافات يمنح درع التميز لمركز الرقابة على الأغذية

منح المركز الليبي للثقافات المحلية درع التميز لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية تقديراً لجهوده في حماية المستهلك وكشف وضبط المخالفات والخروقات التي تضر بالصحة العامة والمساهمة في الإصحاح البيئي.

ويأتي هذا التكريم ضمن الحفل الذي نظمه المركز الليبي للثقافات المحلية في قاعة قصر الخلد بالظهرة في مدينة طرابلس والذي شهد توزيع دروع التميز للمؤسسات و الشخصيات الناشطة والمؤثرة التي تخدم المصلحة العامة.

واستلم درع التميز الخاص بمكرز الرقابة على الأغذية والأدوية الدكتور نوري الضاوي، مدير مكتب الرقابة الداخلية بالإدارة العامة، الذي ألقى كلمة ترحيب بالحضور وتقدم بالدرع إلى مفتشي وموظفي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، تقديراً لجهودهم المبذولة وتفانيهم في العمل – وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للمركز.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التكريم يتزامن مع مجريات الحملة الوطنية لحماية المستهلك التي تشمل كافة مكاتب وفرع المركز في ربوع البلاد والتي تستهدف بشكل رئيس محلات المواد الغذائية والمطاعم ومراكز توزيع اللحوم والسلخانات خاصة أيام شهر رمضان حيث ضبطت فرق التفتيش العديد من المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة المواطن وإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية ذات الاختصاص.

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