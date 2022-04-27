المحجوب: وجهنا ضربات موجعة لداعش والتنظيمات الإرهابية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، إن الجيش قضى على قيادات من تنظيم “داعش”، ووجه ضربات قاسية للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح المحجوب في تصريحات متلفزة، مساء أمس الثلاثاء، أن “التنظيمات المتطرفة في البلاد وحدت صفوفها بعد الضربات القوية التي طالتها”، لكن الجيش يتصدى لها.

وفي نفس السياق، قال الجيش الوطني الليبي في وقت سابق إن قواته اشتبكت مع مجموعة تابعة لتنظيم “داعش” جنوبي البلاد، فيما تمكنت من ضبط متفجرات كانت بحوزة المتشددين.

وأثارت هذه العملية أسئلة حول ما إذا كان التنظيم الإرهابي قد عاد لينشط بشكل لافت على الأراضي الليبية، وما المطلوب لضبط الوضع.

وتابع المجوب تصريحاته بأن “هذه الضربات الموجعة من الجيش الليبي دفعت التنظيمات الإرهابية إلى إقامة نوع من الائتلاف فيما بينها”، في إشارة إلى جماعات مثل “داعش” و”بوكو حرام” و”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي“.

وأردف أن بعض الإرهابيين ينشطون على نحو فردي في الصحراء، ويحاولون إثبات وجودهم عبر عدة أساليب يائسة، مثل السيارات المفخخة.

وعند سؤاله عن جنسيات المتطرفين أشار المحجوب إلى وجود ليبيين ، إلى جانب آخرين من دول إفريقية وعربية، مضيفآ: “هناك من أتى أيضا من وراء البحر” في إشارة إلى أوروبا.