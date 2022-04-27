أنباء عن توجه الدبيبة إلى الإمارات لحشد الدعم

أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة سيتوجه إلى دولة الإمارات لإجراء محادثات حول المستجدات السياسية التي تشهدها ليبيا.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادرها أن الدبيبة يهدف، من خلال زيارته؛ إلى الحصول على دعم لتنفيذ مبادرته بشأن عودة الأمانة للشعب، والتي يهدف من خلالها إلى إجراء انتخابات برلمانية في شهر يونيو القادم.

وكانت وكالة “نوفا” قد ذكرت في وقت سابق أن الدبيبة سيتوجه الثلاثاء إلى تونس، في زيارة رسمية، على رأس وفد يضم رئيس الأركان محمد الحداد ورئيس المخابرات ورئيس جهاز الأمن الداخلي، وقائد قوات مكافحة الإرهاب، وهو ما لم يحدث.

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