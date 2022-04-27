المسماري يؤكد أن الصراع السياسي في ليبيا يؤثر سلبا على مجهودات الجيش في محاربة الإرهاب

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أكد، اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، بأن الصراع السياسي في ليبيا له تأثير سلبي كبير جدًا على مجهودات القوات المسلحة في ملاحقة عناصر داعش في الجنوب الغربي.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة الاتحاد الإماراتية، قال المسماري، إن القوات المسلحة تمكنت من ملاحقة عناصر داعش بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجودهم في منطقة غدوة.

وأشار المسماري، إلى لجوء عدد من العناصر الإرهابية للاختباء في مناطق زراعية بمناطق حدودية أقصى الجنوب الليبي، مؤكدا أن عملية تعقب الإرهابيين في منطقة الجنوب الغربي مستمرة منذ سنوات، حيث تمكنت القوات المسلحة في يناير 2019 من القضاء على أخطر الإرهابيين وهو عبد المنعم الحسناوي المكنى بـ”أبي طلحة”.

وأكد المسماري، أن عدة تنظيمات إرهابية تحاول السيطرة على المنطقة الجنوبية الغربية باعتبارها حلقة وصل بينها وبين الجماعات المتطرفة في دول الساحل، خاصة مالي والنيجر وتشاد ووسط أفريقيا، مشيرًا إلى وجود جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تنشط في مجالات تهريب المخدرات أو الأسلحة.

وقال المسماري، وفق الصحيفة، إن منطقة الجنوب الغربي باتت ملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية العابرة للحدود، وذلك نتيجة تعطل عدد من المشروعات الزراعية في المناطق الواقعة من سبها مرورا بمدينة أوباري وحتى القطرون.

ورأى أن توقف هذه المشروعات وفرّ البيئة الآمنة للجماعات الإرهابية للاختباء في المناطق التي تحوي مشروعات زراعية.

وقال، الناطق باسم القائد العام، إن القيادة العامة للقوات المسلحة كلّفت وحدات استخباراتية ووحدات من الأمن الداخلي ووحدات قتالية ومفارز استطلاع، بملاحقة الجماعات الإرهابية.