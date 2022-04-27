أطفال هون يحتفون بطقسهم الفلكلوري الرمضاني قلية قلية

تقرير-218

خرج أطفال مدينة هون، ظهر الثلاثاء، في مواكب فرح وأهازيج مجددين الطقس الفلكلوري الرمضاني المعروف باسم “قلية قلية”، كما اعتادوا عبر الأجيال مرددين “قلية قلية .. عصيدة وملوخية”.

وتزين أطفال المدينة أولاد وبنات بجديد الملابس والأحذية والإكسسوارات، يحملون أوعية سعفية تقليدية تسمى “العمرة”، أو حديثة مزخرفة وجابوا شوارع المدينة راجلين أو في السيارات مع الآباء، يدخلون المنازل ويتلقون ما تجود به النسوة من الأمهات والجدات من الحلوى والشوكولا والبيض والمكسرات والبوشار والشعير المحمص المعروف محليًا باسم “القلية”.

يذكر أن هذه العادة تُؤدى صباح يوم 25 من رمضان من كل عام، حيث يستعد الأطفال الاولاد والبنات بوقت مبكر مرتدين الأزياء الشعبية وهي مستمرة وقائمة حتى اليوم ويسر بها الأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن أواخر شهر رمضان التي يحتفى خلالها بليلة القدر تشهد طقس آخر يطوف خلاله الصبيان الأكبر سنًا حول أزقة وشوارع المدينة ليلة 27 من رمضان من بعد صلاة العشاء وإلى وقت متأخر من الليل، يجمعون خلال ذلك البيض واللحم والحلويات مرددين أهزوجة “كعكة تمضي، لحمة تمضي، دحية تمضي، ليمة قنادي”، وهذه العادة تراجعت فيما صمدت “قلية قلية” للأطفال.

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