الدبيبة: سنخصص كوتة في الحج لأسر الشهداء 

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، «أن الحكومة بدأت في تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2014، بشأن معاملة أسر الشهداء»، كما «ستخصص لهم كوتة ضمن حصة ليبيا في موسم الحج المقبل»، مشددًا على أن الحكومة ستكون ساعية دومًا في مراعاة هذه الفئة المهمة.

جاء ذلك في كلمته على مأدبة إفطار أقامها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، على شرف أسر الشهداء والمفقودين، تكريمًا لهم وتأكيدًا على دعم الحكومة حقوقهم، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا»، عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت منصة «حكومتنا» إن رابطة أسر شهداء عملية «البنيان المرصوص» منحت رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة درعًا تكريمية لاستجابته لصرف المرتبات المتعطلة منذ فترة، مشيدين بالدور الذي يقوم به الدبيبة خلال هذه المرحلة.

وحضر مأدبة الإفطار التي أقامها الدبيبة عدد من أسر الشهداء من مختلف المناطق والمدن الليبية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الوحدة الوطنية.