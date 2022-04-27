باشاغا يؤكد للجانب الأميركي سعي حكومته لانتخابات نزيهة

ناقش رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الاثنين، مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن “الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب؛ من أجل النهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي”، وفقًا لتغريدة لباشاغا على حسابه في تويتر.

وأشار رئيس الحكومة الليبية في تغريدته إلى أن ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل، في معرض حديثه حول تواصله مع مسؤولي الولايات المتحدة، كما ورد في التغريدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات لباشاغا تأتي عقب اجتماعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمدينة القبة، وقد ناقش معه مستجدات العملية السياسية والأعمال المنجزة من طرف الحكومة عُقب حصولها على الثقة من مجلس النواب.

وأكد باشاغا، خلال اللقاء، حرص الحكومة الليبية على “تنفيذ المهمة التي أوكلت إليها والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، إضافةً إلى التزامها بإعداد مقترح الميزانية بما يتماشى مع احتياجات المواطن، وبما يسمح بتطبيق خططها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة”، بحسب وصفه.

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