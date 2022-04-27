الكيلاني: إرسال الصكوك المالية الخاصة بالمهجرين والنازحين للمصارف

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن إصدار 3794 صكاً مالياً للأسر النازحة والمهجرة بعد تدقيقها من مصلحة الأحوال المدنية.

في هذا الشأن ، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “وفاء الكيلاني” خلال مؤتمر صحفي إتمام المرحلة الأولى من إرسال الصكوك المالية للمهجرين والنازحين للمصارف مبينة أنه يجري العمل على صرف بقية الدفعات تباعا

وقد أشارت الكيلاني إلى إتمام إجراءات ملحق للأسر التي لم تصرف لها منحة الأولاد والتي سبق وأدخلت بياناتها على مشروع منحة الزوجة والأولاد عن فترة الأشهر الستة التي أحالتها الوزارة مسبقا بقيمة 52 ملون و296 ألف و500 دينار والتي أحيلت للمصارف الاثنين الماضي ، واستفاد منها 66 ألف و 412 أسرة فيما بلغ عدد الأولاد المستفيدة من المنحة 83 ألف 737 طفل.