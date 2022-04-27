داخلية الدبيبة: إتلاف طن من الألغام في مدينة مصراتة

قام جهاز المباحث الجنائية أمس الثلاثاء بإتلاف طن من الألغام ومخلفات الحرب في مدينة مصراتة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أنه تولى إتلاف مخلفات الحرب قسم المتفجرات بفرع المنطقة الوسطى بالتعاون مع إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية.

كما أكدت وزارة الداخلية عبر منشور على صفحتها الرئيسية على فيسبوك ، أن عملية الإتلاف جرت في منطقة الكراريم بمدينة مصراتة لتوافر شروط السلامة لإتمام عملية التخلص من هذه الكمية بشكل آمن بدرجة 100%.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الكمية الضخمة جرى تجميعها خلال عمليات المسح التي قام بها المختصين في الجهاز الأيام القليلة الماضية في كل من مقار الكلية الجوية والشركة الليبية للحديد والصلب مصراته.